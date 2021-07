In Tirol halb so viele Gäste wie vor der Krise

2,5 Millionen Nächtigungen verzeichnete Tirol im Mai und Juni. Doppelt so viele wie im Vorjahr, als die Öffnungen erst später erfolgten. Aber nur halb so viele wie im Jahr 2019, also vor der Pandemie. Die Gemeinde mit den größten Rückgängen ist mit großem Abstand Innsbruck. Wie berichtet, fehlen in der Landeshauptstadt internationale Gäste. Vor der Krise kamen 55 Prozent der Gäste nicht aus dem deutschsprachigen Raum.