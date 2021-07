Ehepaar produziert Popcorn aus heimischem Kukuruz

Künftig auch andere Sorten

Täglich kann das Paar bis zu 200 Sackerl in ihrer Popcornküche herstellen. „Je nachdem wie groß die Nachfrage ist“, ergänzt Daniel, der seine Produkte demnächst auch mit dem Bio-Siegel zertifizieren will. Zu finden sind die gepoppten Körner in der Ackerbox, in einigen Billa-Filialen sowie in Oschgans Selbstbedienerhütte in Höfling 6. Das Ehepaar möchte künftig auch andere Sorten anbieten: „Bald wird es die Popcorn in einer süßen und vielleicht sogar in einer scharfen Variante geben.“