Flugzeug wegen AirDrop-Scherz in den USA evakuiert

Schließlich konnte Entwarnung geben: Es sei festgestellt worden, dass das Foto zu einem früheren Zeitpunkt und an einem anderen Ort aufgenommen wurde, der sich nicht auf einem Flughafen befindet, so der Flughafensprecher weiter. Der Teenager habe die Waffe nicht bei sich gehabt. Dennoch endete die Reise für ihn in San Francisco: Er durfte dem Bericht nach nicht wieder in das Flugzeug einsteigen. Angaben zu den Motiven des Jugendlichen und dazu, wie dieser letztlich ausfindig gemacht werden konnte, machte der Sprecher nicht.