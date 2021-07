Horror-Unfall: Baby steckte unter Auto fest

Dramatische Rettungsaktion in einem Vorort von New York City: Eine Mutter wollte mit ihrem acht Monate alten Kind die Straße überqueren, als ein Autofahrer die beiden mitriss. Der Wagen kam in einem Friseursalon zu stehen, das Baby steckte unter dem Auto fest. Zwei Polizisten waren sofort zur Stelle. Gemeinsam mit Passanten hoben sie den Wagen an und befreiten das eingeklemmte Kind (siehe auch Video oben).