Kurz: „Möchte kranke Ideologie nicht importieren“

„Viel an Antisemitismus nach Europa importiert“

Ein Blick in die Kriminalitätsstatistiken genüge laut Kurz, um ein Muster zu erkennen: „Vieles, was es hier an Brutalität gibt, hat es in der Vergangenheit so nicht gegeben. Die Zahlen sind sehr eindeutig in gewissen Gruppen, was die Häufung der Gewaltverbrechen oder sexueller Gewalt gegen Frauen z.B. betrifft.“ Es gebe zwar „Gott sei Dank viele, die sich gut integrieren“, aber man habe in den letzten Jahren auch sehr viel an Antisemitismus nach Europa importiert. Viele Migranten seien auch „klar homophob“ und würden auch die Rechte von Frauen „nicht unbedingt hochhalten“.