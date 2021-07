Nehammer: Migranten schon am Balkan abschieben

Allein 1200 Pakistani warten derzeit in Bosnien-Herzegowina auf die Weiterreise nach Mitteleuropa - ohne realistischer Chance auf Asyl. Nun unterstützt Österreich das Land dabei, die Migranten rückzuführen, noch bevor sie in die EU gelangen. Den Migrationsdruck auf Österreich zu verringern, sei durch das Inkrafttreten eines Rückführungsabkommens zwischen dem Westbalkan-Staat und Pakistan am Freitag „einen Schritt näher gerückt“, so Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag. Ziel sei es, „die richtige Botschaft in die Herkunftsländer“ zu schicken, „dass es keinen Sinn hat sich auf den Weg zu machen“.