In nur zwölf Stunden 104 Aufgriffe an der Grenze

Bereits am Freitag wurden 40 Flüchtlinge an der mittelburgenländischen Grenze gestellt. Dennoch schlichen in der Nacht zum Sonntag erneut 79 Flüchtlinge bei Nikitsch über die grüne Grenze nach Österreich. Die Vorgangsweise ist dabei stets dieselbe: Schlepper, die den jungen Männern zuvor etliche Tausend Euro abgeknöpft haben, bringen diese bis an die Staatsgrenze.