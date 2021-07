Grenzschutz wird mit 400 Soldaten verstärkt

Tanner lehnt Mitarbeit der Türkei ab

Vor dem Termin am Samstag hatte Tanner in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ eine Mitarbeit der Türkei bei der EU-Verteidigungspolitik abgelehnt. Die Türkei habe das als Drittstaat beantragt, Österreich sei aber „aus formalen Gründen“ dagegen. Außerdem müsse es bereits einen gemeinsamen Dialog über Verteidigungs- und Sicherheitsfragen geben. „Das ist alles nicht der Fall“, so Tanner.