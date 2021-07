Drohende Fluchtwelle: Grenzschutz massiv verstärkt

Marschbefehl an die Ost-Grenze

Da Sicherheitsexperten befürchten, dass in der Masse der Menschen auch hochgefährliche Terroristen oder Kriminelle einsickern können, geben Innenminister Nehammer und Verteidigungsministerin Tanner einen Marschbefehl an die Ost-Grenze aus. Soldaten (derzeit 600) und Polizisten sollen massiv aufgestockt werden. Im Burgenland – allein heuer wurden dort 77 Schlepper gefasst – ist ein eigener Einsatzstab geplant.