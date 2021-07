Wer wird die schönste Frau im gesamten Alpenland?

frauenpower Zahlreiche Schönheiten aus allen Teilen Tirols kämpften am Freitag mit großen Hoffnungen im Austria Trend Hotel in Innsbruck um die Gunst der Jury. Ihr Ziel: unter die zwölf Finalistinnen zu kommen, denen im Vorfeld zur alles entscheidenden Wahl im Miss Alpin Camp im Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel der letzten Feinschliff verpasst wird. Doch einfach nur dabei zu sein ist Sophia Karwann aus Mayrhofen zu wenig: „Ich bin jung, extrovertiert, kommunikationsfreudig und inspiriert und habe mich ganz nach der Devise ,Wann, wenn nicht jetzt’ beworben.“ Ihr Ziel sei es, so die 20-jährige Fitness- und Yogatrainerin, nicht nur mit Ausstrahlung zu punkten, sondern auch „frischen Wind“ in das Missen Camp zu bringen.