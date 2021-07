Nachbarn nahmen nach Brand Mutter und Sohn auf

Rechtzeitig entkamen Mutter und Sohn den Flammen in ihrem Bauernhof am Samstagmorgen in Oberösterreich. Hinter ihnen wurde ihr Zuhause von den Flammen vernichtet und unbewohnbar gemacht. Es ist nach dem Tod des Hofbesitzers im Vorjahr die nächste Katastrophe für die Familie. Durch die Nachbarschaftshilfe ist aber zumindest ein Dach überm Kopf gesichert.