Türkische Boeing crasht am Bodensee-Airport

Beim letzten Parkmanöver kam es aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einer Kollision mit einer bereitgestellten Gangway in circa drei Metern Höhe. An der Boeing wurde hierdurch der an der Flügelspitze angebrachte sogenannte Lower Winglet beschädigt. Aus Sicherheitsgründen musste die Maschine zur weiteren Schadensbegutachtung am Boden bleiben.