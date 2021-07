Flüchtlingsbub erhält 117.000 Euro Entschädigung

2018 war der damals 15-jährige Dschamal Hidschasi auf dem Spielplatz einer Schule in Nordengland angegriffen worden. Daraufhin verbreitete der rechtsradikale britische Aktivist Tommy Robinson in zwei geposteten Videos das Gerücht, dass Hidschasi selbst ein Gewalttäter sei. Er habe an der Schule Mädchen „schwarz und blau“ geschlagen und anderen Kindern gedroht, sie abzustechen.