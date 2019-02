Facebook löscht Konto von rechtsextremem Aktivist

Der britischen Nachrichtenagentur PA sagte Robinson, die Facebook-Entscheidung habe mit seiner Dokumentation „Panodrama“ zu tun, die zeige, wie „das Establishment gemeinsam mit den Medien an meiner Vernichtung arbeitet“. „Wo bleibt die freie Meinungsäußerung? Ich habe gegen keine Facebook-Gesetze verstoßen“, sagte er weiter. Am vergangenen Samstag hatte der 36-Jährige einen Protest gegen den Rundfunksender BBC vor dessen Zentrale in Manchester angeführt, der zurzeit an einem Dokumentarfilm über ihn arbeitet.