Motor von Boot explodierte während der Fahrt

Die gute Nachricht vorweg: Alle fünf Personen, die bei der Explosion verletzt wurden, wurden „nur“ ambulant im Salzkammergut-Klinikum Gmunden behandelt. Keiner von ihnen wurde laut Auskunft des Krankenhauses schwerer verletzt. Doch wie konnte es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei der Wasserskischule am Traunsee im Bereich der Esplanade Altmünster zur Explosion kommen? Laut Polizei stiegen nach der Betankung am Steg drei Passagiere in das Motorboot. Das älteste Mädchen befand sich am Steg und bereitete sich zum Wasserskifahren vor. Nach dem Ablegen kam es dann zu einer Explosion im Bereich des Motorraums – warum, konnte nicht geklärt werden.