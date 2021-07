Tschechien entschädigt zwangssterilisierte Frauen

„Endlich Gerechtigkeit für Überlebende“

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüßte die Entscheidung am Donnerstag: „Die Abstimmung im tschechischen Senat schafft endlich Gerechtigkeit für Überlebende rechtswidriger Sterilisationen.“ Laut Amnesty wurden Tausend Frauen dazu gezwungen, Einverständniserklärungen zu unterschreiben, oft während sie in den Wehen lagen oder sich von einem Kaiserschnitt erholten. In vielen Fällen wurde ihnen nicht gesagt, wozu sie sich bereit erklärten.