Den Hochwasseropfern mit dem „Martinsbier“ helfen

Für Hochwasseropfer

„Die Umweltkatastrophen der letzten Tage haben uns alle sprachlos und traurig gemacht“, so Militärpfarrer Alexander Wessely. „Das Martinsbier ist ein exklusives Bier, welches nicht im Handel erhältlich ist. Gegen eine kleine Spende zugunsten der Hochwasseropfer bieten wir es jetzt an und übergeben dann den Betrag zur Weiterverteilung an die „Österreichische Chargen Gesellschaft“, deren Mitglieder unermüdlich im Hochwassereinsatz sind“, so Wessely.