Missbrauchsopfer (12) samt Familie lebt in Angst

Die sexuellen Übergriffe sollen am 13. und 14. Juli im Heimatort des Opfers und am Linzer Bahnhof stattgefunden haben. Am Dienstag der Vorwoche waren der Zwölfjährige und ein Schulfreund mit dem 18-Jährigen bei einer Diskonttankstelle im Heimatort. Gegen 20 Uhr soll der Ältere den Buben zum Oralverkehr aufgefordert haben, was dieser ablehnte.