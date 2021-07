Matthäus forderte Putin zu Kooperation mit EU auf

Putin soll Glaube an Europa nicht verlieren

Die Länder Europas, so hätten ihm seine Eltern erzählt, würden es Russland jedoch nicht gerade leicht machen und sich oft eher an den USA als am Nachbarn Russland orientieren, beklagte er. B. betonte, dass er als zehnjähriger Bub zwar nicht die Welt verändern könne. Er appellierte aber an Putin, den Glauben an Europa nicht zu verlieren. „Ich will Ihnen auch sagen, dass es in Europa viele Menschen gibt, die Russland wohlgesonnen gegenüberstehen und sich wünschen würden, wenn es eine engere Partnerschaft gäbe“, schrieb er.