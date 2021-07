Kleines Taschenmesser in den Rücken gerammt

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwoch gegen 23.10 Uhr vor einem Haus in der Stieglbauernstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einem 24-Jährigen, beide aus Linz. Diese verletzten sich durch Schläge gegenseitig. Als der 31-Jährige am Boden lag und weiter mit Schlägen attackiert wurde, nahm die 23-jährige Freundin des 31-Jährigen ein kleines Taschenmesser (Schlüsselanhänger) und stach dem 24-Jährigen einmal in den Rücken. Daraufhin ließ der 24-Jährige von seinem Kontrahenten ab und die Streithähne trennten sich.