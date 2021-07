Welche Verbesserungen sich Pflegekräfte wünschen

Die zusätzlichen Belastungen durch die Covid-Pandemie haben Pflegekräfte in unseren Spitälern an oder über die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht. Was wünschen sie sich, um nicht ans Aufgeben zu denken? An der Spitze stehen mehr Geld und mehr Personal, auch Wertschätzung und Anerkennung sind gefragt.