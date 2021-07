Behelfsbrücke in der Kelchsau in 10 Tagen

Zwei Notwege in Betrieb

Unterdessen sind zwei Notwege mit Einbahnregelung in Betrieb. Um die Verkehrsabwicklung kümmern sich die Feuerwehren von Kelchsau und Hopfgarten. Einer der Notwege verläuft über die Haagalm und den Rodelweg. Diese Route ist rund acht Kilometer lang. Wer über Glantersberg aus dem Tal will, muss zunächst ein kurzes Stück zu Fuß auf einem Wanderweg spazieren, ehe ein Taxishuttledienst zur Verfügung steht.