Kelchsau abgeschnitten: „So was noch nie erlebt“

„Bis 3.30 Uhr gegen Verklausung gekämpft“

Viele Anrainer an der Ache erlebten eine bange Nacht. Etwa Georg Lindner vom Hof Modl an der Landesstraße: „Bis 3.30 Uhr habe ich mithilfe von Feuerwehr und Bagger dagegen angekämpft, dass sich der Höllingbach bei der Straßenunterführung vor der Einmündung in die Ache nicht verklaust.“ Große Schotterberge, die ständig beiseite geräumt werden mussten, zeugten noch am Sonntag von der nächtlichen Schufterei.