80 Festbesucher nach Straßensperre eingeschlossen

Plötzlich eingeschlossen

Und das hatte auch Folgen für Dutzende „Auswärtige“. Am Samstag und in der Nacht fand in der Kelchsau das „Kehlbachfest“ statt. Rund 80 Festbesucher von außerhalb waren plötzlich eingeschlossen und konnten nicht mehr nach Hause fahren.