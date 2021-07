Zugg siegt am Sonnenkopf, wird aber nicht Meister

Den Titel des Vorarlberger Landesmeister konnte sich Zugg am Sonnenkopf übrigens nicht holen. „Da ich bei keinem VLV-Verein als Mitglied eingetragen bin, komme ich da nicht in die Wertung“, sagt der Montafoner, der Patrick Spettel (ZSV Laufteam Wolfurt) - fünf Sekunden langsamer als Zugg - zum Titel gratulierte. Siegreich bei den Damen: Lisa Redlinger von der TS Lustenau in einer Zeit von 53:28 Minuten.