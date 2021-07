Hopfen-Maiden krönten Waldviertler Bier-Festival

Sie heißt Vanessa Tamasila, stammt aus Mautern – und bewegte sich in ihrem schicken Dirndl besonders anmutig über den Laufsteg. Das und ihr charmantes Auftreten beeindruckte die Jury so sehr, dass die Wachauerin prompt zur Hopfenbotschafterin gekürt wurde. Doch graziös agierten vor den Augen der Jury, in der sogar die legendäre Jazz-Gitti saß, auch die anderen Maiden – samt Fangemeinde angereist.