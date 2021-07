Indians mit vielen Erfahrungen zurück ins Ländle

In der Abschlussbegegnung am Samstagvormittag war den Indians der große Kräfteverschleiß anzumerken. Der angeschlagene Pitcher Southee übergab früh an Chris Squires. Gegen den Schweizer Champion Therwil war am letzten Turniertag nichts zu holen. Golubiewski und Mike Boateng gelangen beim 2:6 die Runs für die Dornbirner.