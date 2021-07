Musikunterricht soll Glücksgefühle wecken

„Der etwas andere Musikunterricht“ – so der Slogan der „Soundklinik“ in Imst, eine Kooperation von neun Musiklehrern, die ob ihrer unkonventionellen Vermittlung von Tönen und Perkussionen von den Schülern in den höchsten Tönen gelobt werden. Einer von ihnen ist Christoph Heiß. Er erfuhr in der Corona-Stehzeit eine Läuterung: „Ich hatte Zeit zum Nachdenken und kam zu dem Schluss, dass wir etwas ändern müssen. Unser Tun muss tiefgründiger werden, eigentlich sollten wir Glück vermitteln.“