Austria Lustenaus Cup-Gegner hat Ländle-Erfahrung

Für Markus Mader wiederum ist es der erste Auftritt als Profitrainer und gleich eine erste Standortbestimmung. Die Austria trat bereits am Freitag die Reise an, um top-vorbereitet in das Duell zu gehen. Mit Jean Hugonet, Michael Cheukoua und Muhammed Cham-Sarecevic werden zumindest drei Neuzugänge in der Mannschaft stehen.Dietmar Hofer