Pkw erfasste E-Scooter-Fahrer am Schutzweg

Der Lenker des weißen Kastenwagens blieb stehen und erkundigte sich nach dem Befinden des Scooter-Fahrers. Dieser gab an, nicht verletzt worden zu sein, was sich später aber als Fehleinschätzung herausstellte. Der Mann hatte sich am Rücken, an der Hüfte und am Bein verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer des weißen Pkw. Er ist ungefähr 170 Zentimeter groß, trug hellbraunes, längeres Haar und eine Brille.