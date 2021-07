So könnte Apples iPhone 13 aussehen

Allzu groß fallen die Unterschiede der von dem YouTube-Channel in Auftrag gegebenen Dummys gegenüber dem aktuellen iPhone 12 nicht aus: Die Frontkamera-Einkerbung an der Vorderseite ist etwas kleiner, die Kamera-Anordnung an der Rückseite wurde ebenfalls etwas modifiziert. Ansonsten bleibt die Design-Prognose zum iPhone 13 dem kantig-metallenen Auftreten der aktuellen Generation treu.