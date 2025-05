Putins dreitägige „Feuerpause“ in Kraft

Die ukrainische Seite warnte vor weiteren Luftaktivitäten in östlicher Richtung. In der Hauptstadt Kiew und in anderen Großstädten der Ukraine wiederum war es im Gegensatz zur Nacht davor vorerst ruhig. Unklar ist, ob die Kämpfe an den Frontlinien auch vorübergehend eingestellt wurden. Ein Augenzeuge an der Front berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, er höre keine Kampfgeräusche. Die Angaben beider Kriegsparteien können nicht unabhängig überprüft werden.