Wie Ryder Cup-Helden zu den Austrian Open kommen

Ali Al-Khaffaf, Turnierdirektor der Austrian Alpine Open im Golfclub Gut Altentann in Henndorf (29. Mai bis 1. Juni), bekam vor kurzem ein E-Mail. In diesem stand: „Mein Name ist Edoardo Molinari. Ich schreibe Ihnen, weil ich Sie, wenn möglich, um eine Einladung zu den Austrian Alpine Open bitten möchte.“ Bescheidenheit ist eine Tugend. Immerhin gewann Molinari 2010 den Ryder Cup als Spieler und 2023 in Rom als Vize-Kapitän. Heuer in New York ist er wieder Vize von Kapitän Luke Donald.