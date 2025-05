„Plötzlich sind die Kolonnen der Amis gekommen“

Johann Nindl, Bärbauer in Bramberg in Salzburg, war bei der Befreiung neun Jahre alt. Wenn er vom Krieg erzählt, bekommt er immer noch feuchte Augen. In Zell am See gilt der 8. Mai 1945 als Befreiungsdatum. Mit der „Krone“ erinnert sich der heute 89-Jährige zurück.