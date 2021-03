iPhone 11 überdauerte 30 Tage in zugefrorenem See

Offiziell ist das iPhone 11 Pro bis in zwei Meter Wassertiefe für bis zu 30 Minuten wasserdicht. In Kanada hat nun eine Eisfischerin entdeckt, dass das Gerät mit etwas Glück deutlich länger im Wasser überlebt. Nachdem ihr Smartphone in einen See gefallen war, dauerte es ganze 30 Tage, bis es wieder geborgen werden konnte. Nach dem Aufladen funktionierte alles.