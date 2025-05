Nach Olympia-Coup! Vadlau wieder im Wettkampfmodus

Die Kärntner Olympiasiegerin Lara Vadlau startet bei der EM in Kroatien mit der „Mission Los Angeles“. Erstmals segelt sie mit neuem Partner um Edelmetall. Davor war sie noch beim Fußball-Cupfinale am Rasen hautnah dabei – mit der Erkenntnis: „Meine Medaille ist mir doch lieber als so ein großer Pokal!“