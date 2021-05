iPhone macht Nutzer zu „Sklaven von Apple“

Pavel Durov ist Gründer des populären Messenger-Dienstes Telegram - und definitiv kein Freund von Apple. Das machte der 36-Jährige jetzt in einem Posting in seinem Telegram-Channel mehr als deutlich. Durov zog dort nicht nur über die seiner Meinung nach veraltete und überteuerte Hardware des iPhone-Herstellers her, sondern bezeichnete dessen Nutzer auch als „digitale Sklaven“ des kalifornischen Konzerns.