Von der Schaf- zur Sportinsel: Färöer im Vormarsch

Die Färöer. Von der Schaf- zur Sportinsel. Denn neben Rudern, lange extrem beliebt, und Fußball, mittlerweile die Nummer 1, haben sich dort auch andere Ballsportarten etabliert. Einige Akteure haben es von der gut 50.000 Einwohner zählenden Insel schon zu internationalem Ruhm geschafft – vor allem im Handball: Denn Elias Ellefsen á Skipagøtu spielt seit 2023 beim deutschen Großklub Kiel. „Elias gehört zu den größten Talenten Europas auf der Rückraum Mitte“, so THW-Geschäftsführer und Österreichs Jahrhundert-Handballer Viktor Szilagyi, „er hat ein großes Spielverständnis und ist kreativ.“ Neben Elias Ellefsen á Skipagøtu, erster Fähringer beim deutschen Rekordmeister und mittlerweile in seiner Heimat auf einer Briefmarke verewigt, ist auch Hakun West av Teigum von den Füchsen Berlin ein Topspieler. Klar, dass beide bei der EM-Premiere der Nordmänner 2024 in Deutschland Fixposten waren. Und West Wien war erst vorigen Oktober im Europacup auf den Färöer zu Gast, stieg im European-Cup-Doppel bei Vestmanna IF mit einem Gesamt-59:56 in die dritte Runde auf. „Auffallend war, dass jeder Ort eine Halle hat, diese durchgehend offen sind“, erklärt West Wiens Trainer Roland Marouschek im „Krone“-Talk. „Da wird ab den Kleinen aufwärts teils bis um Mitternacht Handball gespielt.“