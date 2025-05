Kritik an Hamilton: „Das war irgendwie daneben“

„Hätte cleverer agieren können“

Zwar erklärte der 40-Jährige nach dem Rennen, das sei alles nicht ganz so ernst gemeint gewesen, so richtig glauben will ihm Schumacher das allerdings nicht. „Wenn man wirklich vorbei will, ist das eine Sache, er war ja auch schneller zu dem Zeitpunkt. Aber dann gebe ich das auch kampflos zurück. Und nachher tue ich nicht so, als wenn ich das sarkastisch gemeint hätte. Sondern sag einfach mal, dass es mir leidtut. Das sollte eigentlich nicht passieren mit der Erfahrung und seinem Alter. Er hätte ein bisschen cleverer agieren können. Ich finde, das hätte ihm besser gestanden“, fand der Deutsche deutliche Worte.