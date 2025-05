Aniston-Stalker droht Haft, Star wütend auf Cops

Von Security-Team gestellt

Aniston war am 5. Mai in ihrer Villa, als der Stalker sich gegen 12:15 Uhr gewaltsam Zutritt auf ihr Bel Air-Grundstück in der Nähe des Sunset Boulevards verschaffte. Zum Glück konnte er durch Anistons privates Security-Team gestellt werden, die ihn mit gezogenen Waffen in Schach hielten und der Polizei übergaben.