Taubenkobel-Starkoch wird unser Gordon Ramsay

Hilfe für Betriebe in Not

Das ist der Grund, warum der dreifache Familienvater immer wieder neue Herausforderungen sucht. So wie jetzt, wenn per 20. Mai auf PULS 4 und auf Joyn die Sendung „Raus aus Teufelsküche“ startet. Das Prinzip ist denkbar simpel, aber in der Umsetzung gar nicht mal so einfach: Der Haubenkoch hilft Gastronomen in Not mit Expertise und fachlicher Kompetenz, ihre Betriebe wieder auf Vordermann zu bringen. Spannend: Er hat dafür nicht mehr als 48 Stunden Zeit.