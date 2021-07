Die „Elite“ brennt auf den Liga-Start

Schon am Samstag rollt in der Eliteliga wieder der Ball. Elf Mannschaften starten dann in Vorarlbergs höchster Amateurliga in die neue Saison, in der 19 der 22 Runden im Herbst ausgetragen werden. Die letzten drei Runden des Grunddurchgangs stehen im Frühjahr auf dem Programm.