Spatenstich für Windpark auf Steinberger Alpe

Die Windkraft ist trotz heftigen Gegenwindes jetzt auch in Kärnten angekommen und soll künftig dabei helfen, schmutzige Energie aus Kernkraft, Gas und Kohle im internationalen Energiemix zu ersetzen. Trotz der Befürchtungen, dass die Strommühlen am Berg Wildtiere, Natur und Tourismus stören könnten, wurden die acht Windräder schließlich doch genehmigt - am Donnerstag erfolgte der feierliche Spatenstich auf der Steinberger Alpe (St. Georgen/Lavanttal).