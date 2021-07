Mittelfinger & Nasenbein bei Schlägerei gebrochen

Am Sonntag (11. Juli) um 22 Uhr schüttete in einem Ferlacher Mehrparteienhaus ein 45-jähriger Einheimischer im Zuge verbaler Streitigkeiten eine Schüssel Abwaschwasser auf seine am Balkon nebenan sitzenden Nachbarn, ein in Ferlach wohnhaftes Ehepaar aus Slowenien. Der 52-Jährige und seine 50-jährige Frau holten ihren 20-jährigen Sohn zur Hilfe.