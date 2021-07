US-Forscher lassen Gelähmte mit Gedanken schreiben

Forschern an der Universität von Kalifornien ist ein wissenschaftlicher Durchbruch gelungen: Sie haben eine „Sprachneuroprothese“ entwickelt, die es einem Mann mit schwerer Lähmung ermöglicht, mit Gedankenkraft zu schreiben. Ein Computer übersetzt Signale, die sein Gehirn an den Sprechapparat schickt, direkt in Wörter, die dann auf einem Bildschirm erscheinen. Gelungen ist das einem Team rund um den Neurochirurgen Edward Chang, der über zehn Jahre an der Technik geforscht hat.