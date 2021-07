Zwei Neuinfektionen und 29 aktive Fälle

Niedrige Inzidenz

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt im Burgenland derzeit bei 5,7. Am höchsten ist diese derzeit in der Freistadt Rust mit 50,50, was aufgrund der niedrigen Einwohnerzahl allerdings nur einem aktiven Fall entspricht. Am niedrigsten ist die Inzidenz derzeit in den Bezirken Oberpullendorf und Güssing, mit jeweils einem Wert von 0.