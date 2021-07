Alkolenker krachte auf Landesstraße gegen Baum

Kurz vor 23 Uhr war der 30-Jährige alleine in Fahrtrichtung Podersdorf am See unterwegs, als er plötzlich in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei rammte er mehrere Straßenschilder und Leitpfosten. Schließlich krachte er noch gegen einen Baum.