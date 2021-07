Schlangen, Spinnen und Echsen aus Wohnung abgeholt

Verängstigte Bewohner des Mehrparteienhauses in Enns, in dem - wie berichtet - der 24-jährige Dominic S. am 7. Juli von einer Hornviper tödlich verletzt worden war, können nun aufatmen. Die Giftschlange, zwei große Tigerpythons sowie alle anderen in der Wohnung im 5. Stock gehorteten Reptilien und Spinnen wurden am Sonntag abgeholt. Zwei fachkundige Halter kümmern sich vorerst um die Tiere.