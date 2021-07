Schlangenbesitzer (24) von Viper gebissen - tot!

Einen dramatischen Ausgang nahm am Mittwoch eine Schlangenfütterung in einer Wohnung in Enns (Oberösterreich). Der 24-jährige Dominic S. wurde von seiner giftigen Hornviper in die Hand gebissen und starb später im Krankenhaus an den Folgen der Vergiftung. Die Schlange soll der Vermessungstechniker illegal besessen haben.