FPÖ will von Regierung Schulgipfel noch im Juli

Unter anderem verlangt die FPÖ eine Teilung der Klassen in den Kernfächern unter Berücksichtigung des jeweiligen Schultyps für zwei Jahre. So sollen Bildungsrückstände aufgeholt werden. Außerdem will man in den ersten vier Wochen nach Schulbeginn an den Nachmittagen Blockveranstaltungen abhalten lassen - die nötigen Personalressourcen sollen auch durch außerschulische Bildungs- und Nachhilfeinstitute bzw. Lehramtsstudenten abgedeckt werden.